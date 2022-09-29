Юлиан Нагельсман: Я принимаю любую критику близко к сердцу

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о критике выступлений мюнхенского клуба в последних матчах.

Ранее сообщалось, что наставник может покинуть мюнхенский клуб из-за неудовлетворительных результатов в Бундеслиге.

«Я принимаю любую критику близко к сердцу. Каждый из нас должен чувствовать ответственность, и я тоже ее чувствую. Я многое вкладываю в эту работу», - приводит слова специалиста зарубежные СМИ.

Отметим, что на данный момент «Бавария» располагается на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата Германии, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре команда Нагельсмана примет дома леверкузенский «Байер». Встреча состоится 30 сентября и начнется в 21:30 по московскому времени.