«Челси» договорился о переходе форварда «Лейпцига» Нкунку

Нападающий «Лейпцига» и сборной Франции Кристофер Нкунку, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в АПЛ.

Как сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях, руководство «Челси» смогло договориться с 24-летним французом о потенциальном трансфере. Ранее в СМИ появлялась информация, в услугах игрока также заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Нкунку присоединился к «Лейпцигу» в июле 2019 года. Всего за «быков» он отыграл 147 матчей, забил 53 гола и сделал 48 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.