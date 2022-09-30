Уткин - о поражении «Зенита»: Что выиграл Спартак в этом матче?

Известный в прошлом футбольный комментатор Василий Уткин высказался о победе «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в рамках третьего тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«Крутая концовка и очень крутой Промес. Но что выиграл Спартак в этом матче?

Продолжение борьбы в Кубке, а соперник никуда пока не вылетел.

Я бы предпочел один такой матч, но если в нем ставкой будет привычное кубковое «быть или не быть».

Опережая вашу иронию - я не имею в виду результат, весь матч был бы другим. Я имею в виду ставку.

Здорово, что мы посмотрели этот матч. Без него вечер четверга определенно был бы скучнее», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что по завершению группового этапа борьбу в ФОНБЕТ Кубке России продолжат три из четырех команд.

«Спартак» с девятью очками располагается на первой строчке турнирной таблицы квартета B. «Зенит» находится на третьей позиции, имея в своем активе три очка.

В следующем матче «Спартак» отправится в гости к воронежскому «Факелу» (19 октября), а «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против самарских «Крыльев Советов» (20 октября).