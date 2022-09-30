Пике не намерен переходить в «Атлетико»

Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике не станет игроком «Атлетико» в ближайшие трансферные окна.

По информации испанских СМИ, «матрасники» были заинтересованы в подписании 35-летнего футболиста, однако сам игрок не хочет покидать стан каталонцев и намерен продолжить борьбу за место в стартовом составе сине-гранатовых до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Пике выступает за «Барселону» с июля 2008 года. Всего за клуб он отыграл 608 матчей, забил 53 гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт истекает летом 2024-го.