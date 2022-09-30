Кросс может завершить свою карьеру по окончании сезона-2022/23

Центральный полузащитник «Реала» Тони Кроос рассматривает возможность завершения игровой карьеры летом 2023 года.

Согласно данным испанской прессы, 32-летний немец отказывается вести переговоры с мадридским клубом о продлении контракта, поскольку хавбек хочет уйти из профессионального спорта на высокой ноте и не мешать развитию молодых игроков «сливочных».

Напомним, что Кроос защищает цвета «Реала» с июля 2014 года. Всего в составе команды он отыграл 373 матча, забил 25 голов и отдал 85 результативных передач. Его действующий контракт истекает в конце текущего сезона.

Вместе с клубом хавбек стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.