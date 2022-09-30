Обладатель «Золотого мяча» Фигу установил новый рекорд

Обладатель «Золотого мяча» 2000 Луиш Фигу установил новый рекорд в футболе, сыграв на высоте, превышающей шесть километров, сообщает Telecom Asia Sport.

По данным источника, матч проходил на борту самолета, вместе с экс-полузащитником сборной Португалии в игре принимали участие семь болельщиков.

Добавим, что Фигу выступал за «Спортинг», «Барселону», «Реал», и «Интер». За свою карьеру португалец выиграл 22 трофея, включая победы в Лиге чемпионов-2001/02 и Кубке обладателей кубков-1996/97.