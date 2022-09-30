Стал известен характер травм Игнатова и Литвинова в матче «Спартак» – «Зенит»

Два футболиста «Спартака», а именно защитник Руслан Литвинов и хавбек Михаил Игнатов, получили повреждения в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России с «Зенитом» (3:0).

Согласно данным портала Метарейтинг, оба игрока получили одинаковые травмы – растяжение задней поверхности бедра. Отмечается, что в пятницу, 30 сентября, после дополнительного обследования станет известно о примерных сроках восстановления игроков.

Напомним, что 2 октября красно-белые проведут выездную встречу с «Пари НН» в рамках 11-го тура чемпионата России.