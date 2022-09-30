Буффон включил Доннарумму в пятерку лучших голкиперов мира на данный момент

Экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон, в данный момент выступающий за «Парму», ответил на вопрос о том, кто по его мнению, входит в топ-5 лучших вратарей мира.

По информации итальянских СМИ, в список 44-летнего игрока вошел его соотечественник Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), а также Тибо Куртуа («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико») и Майк Меньян («Милан»).

Напомним, что Буффон является десятикратным чемпионом Италии и победителем чемпионата мира-2006. В составе сборной Италии он провел 176 матчей.