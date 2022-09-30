Главный тренер «Спартака»: Победа над «Зенитом» дает понимание, в какую сторону нужно двигаться

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции дал комментарий по победе своей команды над «Зенитом» (3:0) в третьем туре группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

Эта победа ничего нам не гарантирует, зато дает уверенность и понимание, в какую сторону нужно двигаться. Знаю, что «Спартак» не побеждал «Зенит» много лет, тем более с крупным счетом. Я рад, что это произошло. Меня также волновало, что соперник очень давно не проигрывал московским командам. Так что рад за болельщиков. Но важно понимать, что это — всего лишь одна победа, - сказал Абаскаль.

«Спартак» с девятью очками располагается на первой строчке турнирной таблицы квартета B. «Зенит» находится на третьей позиции, имея в своем активе три очка.

В следующем матче «Спартак» отправится в гости к воронежскому «Факелу» (19 октября), а «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против самарских «Крыльев Советов» (20 октября).