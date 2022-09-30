Защитник «Спартака» Маслов заявил, что клуб рассчитывал победить «Зенит» в основное время

Защитник «Спартака» Павел Маслов подвел итоги матча группового этапа ФОНБЕТ Кубка России, в котором его клуб одержал домашнюю победу над «Зенитом» со счетом 3:0.

Отметим, что московская команда выиграла у петербуржцев впервые с 2017 года.

– Мы надеялись только победить. Даже мысли не было о том, что будем ждать и пробивать пенальти. Просто играли, прессинговали. Было приятное ощущение, что мы поддавливаем, – сказал Маслов в интервью клубной пресс-службе красно-белых.

В данный момент «Спартак» с девятью очками располагается на первой строчке турнирной таблицы квартета B. «Зенит» находится на третьей позиции (три очка).