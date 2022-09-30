Варан надеется на победный результат в матче с «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча девятого тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

Отметим, что очная встреча команд состоится 2 октября на стадионе «Этихад». Начало – в 16:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Майкл Оливер.

– Соперничество зависит от болельщиков, для них это важно, и мы это уважаем. Мы хотим сделать их счастливыми, поэтому хотим биться и побеждать такие команды, как «Ман Сити» и «Ливерпуль», – цитирует Варана французская пресса.

Добавим, что в данный момент «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков. В свою очередь «горожане» идут вторыми (17 очков).