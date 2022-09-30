Мбаппе остался недоволен летними трансферами «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе недоволен действиями клуба на трансферном рынке, сообщает французская пресса.

Ранее, находясь в сборной Франции Мбаппе заявил, что получает в национальной команде больше свободы, чего не чувствует в клубе, где ему приходится играть на позиции центрфорварда.

Главный тренер Кристоф Галтье уже подтвердил, что «ПСЖ» пытался купить игрока на данную позицию, но не смог этого сделать.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе забил десять голов в девяти матчах за свой клуб.