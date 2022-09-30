Отец Холанда заявил, что его сын хочет поиграть во всех топ-лигах Европы

Экс-игрок сборной Норвегии Альф-Инге Холанд, отец форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, выразил мнение, что его сын хотел бы попробовать свои силы во всех топовых европейских чемпионатах.

Отметим, что прошедшим летом 22-летний футболист пополнил состав «горожан», перейдя из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. С тех пор он забил 14 голов и отдал одну результативную передачу в десяти матчах.

– Я думаю, Эрлинг хочет проверить свои возможности во всех лучших лигах. Тогда он сможет оставаться в каждом чемпионате максимум на три-четыре года. Он мог бы провести 2 с половиной года в Германии, 2 с половиной в Англии, а затем в Испании, Италии, Франции, верно? – цитируют Холанда-старшего британские СМИ.

Напомним, что ранее в своей карьере Эрлинг защищал цвета норвежских «Брюне» и «Мольде», а также австрийского «Зальцбурга».