Промес поделился своими эмоциями после победы «Спартака» над «Зенитом» в матче ФОНБЕТ Кубка России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе московского клуба в матче третьего тура группового раунда ФОНБЕТ Кубка России с «Зенитом» (3:0).

Отметим, что столичная команда выиграла у сине-бело-голубых впервые с 2017 года. В прошедшей встрече нидерландский футболист оформил дубль.

– Я очень счастлив, для меня это было облегчение, эмоционально одержать эту победу. Мы действительно не выигрывали у «Зенита» очень давно. В раздевалке была замечательная атмосфера, мы поздравляли друг друга. Результаты «Зенита» заслуживают только похвалы, но мы показали, что тоже можем быть опасны, – цитирует Промеса клубная пресс-служба красно-белых.

В данный момент «Спартак» с девятью очками располагается на первой строчке турнирной таблицы квартета B. «Зенит» находится на третьей позиции (три очка).

Напомним, что 2 октября красно-белые проведут выездную встречу с «Пари НН» в рамках 11-го тура чемпионата России.