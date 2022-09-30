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«Астон Вилла» отклонит все предложения «Манчестер Юнайтед» по трансферу голкипера Мартинеса

Текущая трансферная стоимость аргентинского футболиста оценивается в 50 миллионов евро.
30 сентября 2022 11:13
автор: Владислав Корегин

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес не станет игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2023 года.

По информации британских СМИ, клуб из Бирмингема не собирается расставаться с 30-летним футболистом в зимнее трансферное окно. При этом отмечается, что команда оценивает текущую стоимость голкипера в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что еще одним претендентом на футболиста является «Атлетико».

Напомним, что Мартинес выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года. Всего за бирмингемцев он отыграл 83 матча, пропустил 106 голов и 27 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

В составе сборной Аргентины голкипер провел 18 встреч. Вместе с национальной командой он стал победителем Кубка Америки.

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