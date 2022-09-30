Игрок «Химок» заявил, что футболистам команды не выплачивают зарплату с начала сезона

Игрок «Химок», решивший остаться анонимным, заявил, что подмосковный клуб не выплачивал зарплату футболистам с начала сезона.

«Да, всe так есть. Мы в этом сезоне зарплату не получали», - приводит слова игрока Metaratings.

При этом руководство заверило, что в ближайшее время долги будут погашены.

Добавим, что после 10 туров в РПЛ «Химки» располагаются на 13-й позиции, имея в своем активе восемь очков.

В следующем матче подмосковный клуб примет дома ЦСКА. Встреча состоится 1 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.