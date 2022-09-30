В «Химках» прокомментировали информацию о долгах перед игроками по зарплате в текущем сезоне

Гендиректор «Химок» Николай Оленев отреагировал на информацию о том, что игроки команды не получали зарплату в текущем сезоне.

«Я не знаю, при мне такого не было, мы разбираемся и смотрим. Я только вхожу в процесс работы, при мне не было еще никаких задержек», - приводит слова функционера Metaratings.ru.

Добавим, что после 10 туров в РПЛ «Химки» располагаются на 13-й позиции, имея в своем активе восемь очков.

В следующем матче подмосковный клуб примет дома ЦСКА. Встреча состоится 1 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.