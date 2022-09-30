«Марсель» уверенно обыграл «Анже» и возглавил Лигу 1

«Марсель» на выезде оказался сильнее «Анже» в матче девятого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «провансальцев».
В составе победителей отличились Джонатан Клаусс (35-я минута), Луис Суарес (50-я) и Жерсон (59-я).
Таким образом, «Марсель» с 23 очками возглавил турнирную таблицу Лиги 1. «Анже» находится на 14-й строчке, имея в своем активе восемь очков.
В следующем туре «Марсель» примет дома «Аяччо» (8 октября), а «Анже» сыграет на своем стадионе против «Страсбура» (9 октября).
источник: «Советский спорт»