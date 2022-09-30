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«Марсель» уверенно обыграл «Анже» и возглавил Лигу 1

Встреча прошла на стадионе «Велодром».
30 сентября 2022 23:49

«Марсель» на выезде оказался сильнее «Анже» в матче девятого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «провансальцев».

В составе победителей отличились Джонатан Клаусс (35-я минута), Луис Суарес (50-я) и Жерсон (59-я).

Таким образом, «Марсель» с 23 очками возглавил турнирную таблицу Лиги 1. «Анже» находится на 14-й строчке, имея в своем активе восемь очков.

В следующем туре «Марсель» примет дома «Аяччо» (8 октября), а «Анже» сыграет на своем стадионе против «Страсбура» (9 октября).

источник: «Советский спорт»
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