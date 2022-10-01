«Уфа» на своем поле проиграла «Балтике» в матче первой лиги

«Балтика» нанесла поражение «Уфе» в матче 12-го тура первой лиги.
Встреча завершилась победой калининградской команды со счетом 2:0.
Отметим, что гости вышли вперед, благодаря голу защитника Кирилла Малярова на 84-й минуте. Второй гол забил полузащитник Данил Кленкин (88).
Добавим, что на 51-й минуте игрок «Уфы» Андрей Никитин был удален с поля за вторую желтую карточку.
Таким образом, «Балтика» набрала 25 очков и вышла на первое место в таблице. «Уфа» идет 12-й, набрав 13 баллов.
источник: «Советский спорт»