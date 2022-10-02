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Алексей Сафонов: Федотов доверяет Чалову и у него крылья вырастают

ЦСКА вчера обыграл «Химки» со счетом 2:1 в рамках 11-го тура РПЛ. Оба мяча у армейцев забил Федор Чалов.
02 октября 2022 14:17
автор: Юрий Волохов

- Чалов все больше радует, забил два гола. До этого в кубковом матче забил очень красивый мяч, - просим прокомментировать игру нападающего болельщика ЦСКА футбольного агента Алексея Сафонова.

- Федя старается, если б у него процент реализации был бы повыше, обогнал бы всех. Но он и подыгрыше прибавил, надо отдать должное.

- Поездка в Швейцарию пошла Чалову на пользу – перезагрузился.

- Согласен – нужна была ему эта командировка. И Федотов ему доверяет, у Федора крылья вырастают. Доверие тренера важно для любого, для Федора особенно.

источник: «Советский спорт»
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Алексей Сафонов: Федотов доверяет Чалову и у него крылья вырастают
ЦСКА вчера обыграл «Химки» со счетом 2:1 в рамках 11-го тура РПЛ. Оба мяча у армейцев забил Федор Чалов.
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