Алексей Сафонов: Федотов доверяет Чалову и у него крылья вырастают

- Чалов все больше радует, забил два гола. До этого в кубковом матче забил очень красивый мяч, - просим прокомментировать игру нападающего болельщика ЦСКА футбольного агента Алексея Сафонова.

- Федя старается, если б у него процент реализации был бы повыше, обогнал бы всех. Но он и подыгрыше прибавил, надо отдать должное.

- Поездка в Швейцарию пошла Чалову на пользу – перезагрузился.

- Согласен – нужна была ему эта командировка. И Федотов ему доверяет, у Федора крылья вырастают. Доверие тренера важно для любого, для Федора особенно.