«Лестер» разгромил «Ноттингем Форест» в матче аутсайдеров АПЛ

«Лестер» в домашнем матче девятого тура АПЛ победил «Ноттингем Форест» со счетом 4:0.

В составе «лис» дубль оформил Джеймс Мэддисон (25-я и 35-я минуты), также по голу забили Харви Барнс (27) и Патсон Дака (73).

Таким образом, команда Брендона Роджерса одержала первую победу в чемпионате, набрала 4 очка и поднялась на предпоследнее место, обойдя по дополнительным показателям соперника по матчу.

В следующем туре «Лестер» сыграет в гостях с «Борнмутом», «Ноттингем Форест» через два дня примет «Астон Виллу».

АПЛ

9-й тур

«Лестер» - «Ноттингем Форест» - 4:0 (3:0)

Голы: Мэддисон, 25, 35; Барнс, 27; Дака, 73