Главный тренер «Челси» прокомментировал слухи о возможном трансфере Роналду

По данным британских СМИ, владелец «Челси» Тодд Боули хочет подписать форварда «МЮ» Криштиану Роналду. Сделку могут организовать в зимнее трансферное окно.

Впрочем, главный тренер лондонского гранда Грэм Поттер не подтвердил эту информацию.

«Мы можем потратить весь день на эти вопросы. Пока они не наши игроки, я не буду говорить о них», – заявил Поттер инсайдеру Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Боули хотел пригласить Роналду летом 2022 года, но тогда трансфер не состоялся из-за Томаса Тухеля, занимавшего должность главного тренера команды.