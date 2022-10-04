СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Главный тренер «Челси» прокомментировал слухи о возможном трансфере Роналду

Грэм Поттер был немногословен.
04 октября 2022 17:42
автор: Артур Гичунцев

По данным британских СМИ, владелец «Челси» Тодд Боули хочет подписать форварда «МЮ» Криштиану Роналду. Сделку могут организовать в зимнее трансферное окно.

Впрочем, главный тренер лондонского гранда Грэм Поттер не подтвердил эту информацию.

«Мы можем потратить весь день на эти вопросы. Пока они не наши игроки, я не буду говорить о них», – заявил Поттер инсайдеру Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Боули хотел пригласить Роналду летом 2022 года, но тогда трансфер не состоялся из-за Томаса Тухеля, занимавшего должность главного тренера команды.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Главный тренер «Челси» прокомментировал слухи о возможном трансфере Роналду
Грэм Поттер был немногословен.
04.10.2022 17:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Интер» – «Барселона»: где смотреть, во сколько начало
Встреча пройдет в Милане.
04.10.2022 17:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Холанд забил 103 гола в первых 100 матчах в лигах Европы. Это лучший результат в истории
Норвежец побил рекорд легендарного бразильца Ромарио.
04.10.2022 16:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Обзор самого недооцененного матча 11-го тура РПЛ
Обзор самого недооцененного матча 11-го тура РПЛ
Волевая победа «Спартака», четыре гола в матче лидеров таблицы, разгромное поражение «Локомотива» и другие матчи 11-го тура РПЛ могли затмить другой, который ничем не примечателен с первого взгляда. Мы докажем, почему нулевая ничья «Краснодара» и «Крыльев Советов» достойна не меньшего внимания.
04.10.2022 16:39
Футбол
автор: Никита Шмытов
Роналду может стать игроком «Челси» в зимнее трансферное окно
На трансфере настаивает новый владелец клуба Тодд Боули.
04.10.2022 16:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В феврале в Абу-Даби может пройти турнир с участием российских клубов
В чемпионате России на этот период запланирована пауза.
04.10.2022 15:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
Наиля Измайлова выбрали новым президентом ФНЛ
Функционер известен по работе в московском «Спартаке».
04.10.2022 15:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
Евгений Ловчев: В «Динамо» много молодежи, у молодой команды после всплеска следует спад
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев – о кризисе в «Динамо».
04.10.2022 13:56
Футбол
автор: Юрий Волохов
Евгений Ловчев: Предлагаю выдать Промесу российский паспорт, так мы его защитим
Легенда «Спартака» - о нынешней игре Квинси Промеса.
04.10.2022 13:44
Футбол
автор: Юрий Волохов
Зырянов покинул «Зенит» и перебрался в «Черноморец»
Специалист отправился в Новороссийск.
04.10.2022 13:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика