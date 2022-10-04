«Интер» минимально обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

«Барселона» уступила «Интеру» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола стал полузащитник Хакан Чалханоглу, забивший в компенсированное время к первому тайму.

Таким образом, итальянский клуб набрал 6 очков и вышел на второе место в группе С. У каталонцев – 3 очка. Команда Хави Эрнандеса опустилась на третью позицию.

12 октября команды сыграют еще один матч. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по Москве.