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«Челси» уверенно обыграл «Милан», забив три безответных мяча в Лиге чемпионов

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
05 октября 2022 23:54

Английский «Челси» на своем поле оказался сильнее итальянского «Милана» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонского клуба.

В составе победителей отличились Уэсли Фофана (24-я минута), Пьер Обамеянг (56-я) и Рис Джеймс (62-я).

Таким образом, команда Грэма Поттера с четырьмя очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы квартета E. Подопечные Стефано Пиоли имеют такое количество очков, но уступают «аристократам» по дополнительным показателям (третье место).

В следующем туре команды снова будут противостоять друг другу, однако на этот раз игра состоится в Милане.

источник: «Советский спорт»
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