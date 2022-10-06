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Адвокат Добровинский высказался о скандальной ситуации с форвардом «Балтики» Гогричиани

Ранее стало известно, что футболист проявил насилие по отношению к своей девушке.
06 октября 2022 17:08
автор: Владислав Корегин

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал появившуюся новость о том, что нападающего «Балтики» Георгия Гогричиани обвинили в избиении своей девушки.

Ранее спутница российского футболиста Кристина Куддус сообщила о насилии со стороны игрока, выложив фотографию с разбитым лицом.

– Несколько лет назад я представлял одну даму, у которой увечья после побоев были аналогичные. И когда на суде я спросил: «Как вы могли так поступить, посмотрите на нее – хрупкая миниатюрная девушка, а вы крупный мужчина под 2 метра ростом?!» И он ответил совершенно чудовищно: довела. По собственному опыту знаю, что некоторые женщины, действительно, способны на многое, но сила мужчины как раз в том, чтобы встать уйти, если дальше терпеть невозможно, а не применять силу. И это относится не только к женщинам, но и к животным, детям – ко всем, кто слабее и не сможет ответить равнозначно. Что касается наказания, то виновный может быть привлечен к ответственности по статье 116 УК РФ, которая может повлечь за собой до 2 лет лишения свободы, – сообщил Добровинский «Советскому спорту».

Отметим, что «Балтика» уже опубликовала заявление по поводу скандальной ситуации с Гогричиани. При этом в период внутреннего разбирательства игрок отстранен от тренировочного процесса с основной командой калининградцев.

источник: «Советский спорт»
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