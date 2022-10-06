«Арсенал» разгромил «Буде-Глимт», победив во второй раз кряду в Лиге Европы

Английский «Арсенал» на своем поле оказался сильнее норвежского «Буде-Глимта» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонского клуба.

В составе победителей отличились Эдди Нкетиа (23-я минута), Роб Холдинг (28-я) и Фабиу Виейра (85-я).

Таким образом, «Арсенал» с шестью очками возглавил турнирную таблицу квартета A. «Буде-Глимт» располагается на второй позиции, имея в своем активе четыре очка, однако норвежцы провели на одну игру больше, чем «каканониры».

В следующем туре команды снова будут противостоять друг другу, но на этот раз матч состоится в Норвегии (13 октября).