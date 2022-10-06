«Бетис» одержал волевую победу над «Ромой» в матче Лиги Европы

Итальянская «Рома» на своем поле принимала испанский «Бетис» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу севильского клуба.

В составе хозяева отличился Пауло Дибала (34-я минута, с пенальти).

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Гвидо Родригеса (40-я) и Луиса Энрике (88-я).

Отметим, что на 90+3-й минуте римляне остались в меньшинстве - с поля был удален Николо Дзаньоло.

Таким образом, команда Жозе Моуринью с тремя очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы квартета C. Подопечные Мануэля Пеллегрини возглавляют группу, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре команды снова будут противостоять друг другу, но на этот раз игра состоится в Испании (13 октября).