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Уэйн Руни: Роналду сделает все, чтобы вновь быть на вершине

Текущий контракт португальца с «манкунианцами» истекает летом 2023 года.
08 октября 2022 14:30
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о текущем состоянии игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В текущем сезоне португалец провел девять матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

«Криштиану сейчас явно не тот, каким был в 22 года. Это тяжело для него. Роналду трудно оставаться в роли запасного. Уверен, что он сохранит терпение. Очевидно, что он использует шанс и сделает все, чтобы вновь быть на вершине», — цитируют Руни зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно, которое открывается в январе.

источник: «Советский спорт»
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