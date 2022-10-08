Уэйн Руни: Роналду сделает все, чтобы вновь быть на вершине

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о текущем состоянии игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В текущем сезоне португалец провел девять матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

«Криштиану сейчас явно не тот, каким был в 22 года. Это тяжело для него. Роналду трудно оставаться в роли запасного. Уверен, что он сохранит терпение. Очевидно, что он использует шанс и сделает все, чтобы вновь быть на вершине», — цитируют Руни зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно, которое открывается в январе.