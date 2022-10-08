«Сочи» крупно победил «Локомотив» благодаря дублю Жоаозиньо

«Сочи» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 12-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе хозяев отличились Кристиан Нобоа (11-я минута), Владислав Сарвели (90+2) и дважды Жоаозиньо (67-я и 82-я).

Таким образом, «Сочи» с 20-ю очками поднялся на шестую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» находится на 14-й строчке, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре «Сочи» отправится в гости к «Крыльям Советов» (16 октября), а «Локомотив» днем ранее сыграет на выезде с «Торпедо».