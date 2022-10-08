«Милан» обыграл «Ювентус» в центральном матче девятого тура Серии А

В центральном матче девятого тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле нанес поражение «Ювентусу».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «россонери», в составе которых отличились Фикайо Томори и Браим Диас.

Миланцы набрали 20 очков и догнали лидирующий тандем в лице «Наполи» и «Аталанты», однако эти команды проведут свои матчи позже.

«Ювентус» с 13 очками остался на восьмой позиции.

Серия А

9-й тур

«Милан» - «Ювентус» (Турин) - 2:0 (0:0)

Голы: Томори, 45; Диас, 54.