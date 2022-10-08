Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Милан» обыграл «Ювентус» в центральном матче девятого тура Серии А

«Россонери» одержали уверенную победу.
08 октября 2022 20:54
автор: Александр Шульгин

В центральном матче девятого тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле нанес поражение «Ювентусу».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «россонери», в составе которых отличились Фикайо Томори и Браим Диас.

Миланцы набрали 20 очков и догнали лидирующий тандем в лице «Наполи» и «Аталанты», однако эти команды проведут свои матчи позже.

«Ювентус» с 13 очками остался на восьмой позиции.

Серия А
9-й тур
«Милан» - «Ювентус» (Турин) - 2:0 (0:0)
Голы: Томори, 45; Диас, 54.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Сочи» крупно победил «Локомотив» благодаря дублю Жоаозиньо
Железнодорожники потерпели пятое поражение подряд.
08.10.2022 20:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Милан» обыграл «Ювентус» в центральном матче девятого тура Серии А
«Россонери» одержали уверенную победу.
08.10.2022 20:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
Одному из болельщиков понадобилась помощь врачей после матча ЦСКА - «Динамо»
Зритель упал и потерял сознание.
08.10.2022 20:14
Футбол
автор: Александр Шульгин
Де Брейне побил достижение Сильвы по количеству голевых передач за «Манчестер Сити» в АПЛ
В следующем туре «горожане» сыграют на выезде с «Ливерпулем».
08.10.2022 20:04
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Лучшим игроком матча ЦСКА — «Динамо» признан Шунин
Встреча прошла на домашнем стадионе армейцев.
08.10.2022 19:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Никита Баженов: «Крылья Советов» – неплохая команда, но «Спартак» на голову сильнее
Встреча между командами состоится 9 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
08.10.2022 19:04
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Челси» разгромил «Вулверхэмптон» в десятом туре АПЛ
«Аристократы» одержали сухую победу.
08.10.2022 18:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Манчестер Сити» разгромил дома «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ
«Горожане» не знают поражений в новом сезоне чемпионата.
08.10.2022 18:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Динамо» продлило серию без побед, сыграв вничью с ЦСКА
Бело-голубые не могут выиграть шесть матчей подряд.
08.10.2022 18:26
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дубль Фримпонга принес «Байеру» победу над «Шальке» в первом матче под руководством Хаби Алонсо
Леверкузенцы разгромили своего соперника.
08.10.2022 18:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика