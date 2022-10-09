Касильяс заявляет, что его аккаунт был взломан, ранее в нем появилось признание, что Икер – гей

Бывший голкипер сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс объяснил пропавший пост в своих социальных сетях, в котором было написано признание в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Аккаунт был взломан. К счастью, сейчас все в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно же, еще больше извиняюсь перед ЛГБТ-сообществом», - написал голкипер в социальной сети.

Добавим, что Касильяс был женат на ведущей Саре Карбонеро, которая родила футболисту двух детей.