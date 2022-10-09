Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Касильяс заявляет, что его аккаунт был взломан, ранее в нем появилось признание, что Икер – гей

Экс-вратарь сборной Испании и «Реала» принес извинения ЛГБТ-сообществу.
09 октября 2022 20:10
автор: Максим Скороходов

Бывший голкипер сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс объяснил пропавший пост в своих социальных сетях, в котором было написано признание в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Аккаунт был взломан. К счастью, сейчас все в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно же, еще больше извиняюсь перед ЛГБТ-сообществом», - написал голкипер в социальной сети.

Добавим, что Касильяс был женат на ведущей Саре Карбонеро, которая родила футболисту двух детей.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Арсенал» вырвал победу в матче с «Ливерпулем»
Игра 10-го тура АПЛ проходила в Лондоне.
09.10.2022 20:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ростов» - «Краснодар». Полоз забил пенальти и сравнял счет, Кайо удален
Игра 12-го тура РПЛ проходит в Ростове-на-Дону
09.10.2022 20:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Защитник «Ростова» Сильянов сократил отставание в матче с «Краснодаром»
Игра 12-го тура РПЛ проходит в Ростове.
09.10.2022 20:16
Футбол
автор: Максим Скороходов
Касильяс заявляет, что его аккаунт был взломан, ранее в нем появилось признание, что Икер – гей
Экс-вратарь сборной Испании и «Реала» принес извинения ЛГБТ-сообществу.
09.10.2022 20:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Один из лидеров первой лиги «Балтика» сыграла дома вничью с «Нефтехимиком»
Команды встречались в 13-м туре.
09.10.2022 19:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ростов» - «Краснодар». Щетинин покинул поле из-за травмы
Игра 12-го тура РПЛ проходит в Ростове-на-Дону.
09.10.2022 19:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кордоба увеличил преимущество «Краснодара» в матче с «Ростовом»
Игра РПЛ проходит в Ростове-на-Дону.
09.10.2022 19:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Олусегун открыл счет на первой минуте матча «Ростов» - «Краснодар»
Игра проходит в Ростове-на-Дону.
09.10.2022 19:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Умер обладатель Кубка СССР по футболу Дегтерев
Всю свою карьеру экс-голкипер провел в «Шахтере».
09.10.2022 18:48
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Торпедо» удержало ничью в игре с «Пари НН»
«Торпедо» удержало ничью в игре с «Пари НН»
Встреча прошла на стадионе «Лужники».
09.10.2022 18:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика