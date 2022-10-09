Гол Миронова принес «Ростову» волевую победу над «Краснодаром» в 12-м туре РПЛ

«Ростов» в домашнем матче 12-го тура РПЛ победил «Краснодар» со счетом 3:2.

На голы футболистов «быков» Олакунле Олусегуна (1-я минута) и Джона Кордобы (31) в первом тайме желто-синие ответили тремя мячами во втором. Отличились Александр Сильянов (51), Дмитрий Полоз с пенальти (59) и Алексей Миронов (75).

Отметим, что заработавший пенальти Кайо получил вторую желтую карточку и оставил «Краснодар» в меньшинстве.

Таким образом, «Ростов» набрал 25 очков и вернулся на второе место с отставанием от «Зенита» в 5 очков. «Краснодар» остался пятым (21 очко).

В следующем туре «Ростов» 14 октября примет «Урал», «Краснодар» на следующий день сыграет дома против «Ахмата».

РПЛ

12-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Краснодар» (Краснодар) – 3:2 (0:2)

Голы: Сильянов, 51; Полоз, 59 (пен.), Миронов, 75 – Олусегун, 1; Кордоба, 31

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Прохин, Терентьев (Лангович, 76), Уткин, Глебов, Щетинин (Миронов, 36), Тугарев (Мельников, 76), Полоз, Комличенко (Голенков, 84).

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Кайо, Рамирес, Пина, Сперцян, Кривцов, Волков (Ахметов, 79), Ионов (Петров, 69), Кордоба, Олусегун (Литвинов, 60).

Предупреждения: Кайо, 10, Пина, 10, Сорокин, 13, Сторожук, 15, Песьяков, 49, Полоз, 80, Кордоба, 90, Голенков, 90.

Удаление: Кайо, 57.