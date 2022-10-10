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Ставка на матч «Челси» принесла москвичу больше 5 млн рублей

Ставка на матч «Челси» принесла москвичу больше 5 млн рублей
10 октября 2022 22:54
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Челси»

Клиент Фонбет из Москвы поставил в Лайве свыше 2,5 млн на тотал больше 2,5 в матче девятого тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Челси». Вероятность того, что команды забьют минимум три мяча, оценивалась коэффициентом 2.05. При этом предыдущая игра синих с новым тренером Грэмом Поттером не сулила прохода этой ставки – в матче с «Зальцбургом» «Челси» сыграл вничью 1:1.

Игра с «Кристал Пэлас» тоже получилась трудной для синих и нервной для клиента Фонбет. Она началась с быстрого гола хозяев, и «Челси» был вынужден отыгрываться. Синие забили на 38-й минуте встречи, но после голов не было вплоть до 90-й минуты.

Игра вполне могла завершиться вничью, так как «Кристал Пэлас» неплохо оборонялся и до этой встречи пропустил больше одного мяча лишь в 1 из 6 матчей во всех турнирах. Однако, на счастье клиенту, «Челси» удалось выйти вперед в концовке встречи и спасти ставку.

В итоге синие одержали первую победу с новым тренером, а клиент из Москвы убедился, что немного оправданного риска никогда не помешает. Его выигрыш стал самым крупным на прошлой неделе в Фонбет по одинарам – 5 535 000 рублей.

Сделать ставку

источник: «Советский спорт»
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