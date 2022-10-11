«Челси» в большинстве во второй раз обыграл «Милан» в Лиге чемпионов

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» на везде обыграл итальянский «Милан».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Жоржиньо, реализовавший пенальти, и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Хозяева остались в меньшинстве уже на 17-й минуте: прямую красную карточку за фол последней надежды получил Фикайо Томори.

В параллельном матче «Динамо» (Загреб) дома сыграло вничью с «Зальцбургом» (1:1).

Таким образом, «Челси» с семью очками вышел на первое место в группе Е. На одно очко от лондонцев отстает австрийская команда. «Динамо» и «Милан» имеют по четыре очка.