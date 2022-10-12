«Барселона» вырвала ничью в матче с «Интером», сохранив шансы на выход в плей-офф ЛЧ

Испанская «Барселона» на своем поле принимала итальянский «Интер» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:3.

В составе гостей отличились Николо Барелла (50-я минута), Лаутаро Мартинес (63-я) и Робин Госенс (89-я).

Хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Усмана Дембеле (40-я) и дважды Роберта Левандовски (82-я и 90+2-я).

Таким образом, команда Симоне Индзаги с семью очками располагается на второй позиции квартета C. Подопечные Хави находятся на третьей строчке, имея в своем активе четыре очка.

Добавим, что в 1/8 финала турнира вышла «Бавария», обыгравшая чешскую «Викторию» (4:2).

В следующем туре «Интер» сыграет в Милане против «Виктории Пльзень», а «Барселона» примет дома «Баварию». Оба противостояния состоятся 26 октября.