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В «Химках» опровергли информацию о возможном возвращении в клуб Юрана

Ранее наставник уже возглавлял подмосковную команду.
13 октября 2022 20:06

Пресс-служба «Химок» отреагировала на информацию о том, что российский специалист Сергей Юран вновь может возглавить подмосковную команду.

«Химки» не рассматривают вопрос возвращения Сергея Юрана. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Юран был уволен из «Химок» в августе 2022 года, на замену ему был назначен Николай Писарев, который также покинул команду.

После 12 туров в чемпионате России подмосковный клуб располагается на 15-й позиции турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе восемь очков.

источник: ФК «Химки»
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