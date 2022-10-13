Киевское «Динамо» уступило «Ренну», лишившись шансов на выход в плей-офф ЛЕ

Киевское «Динамо» уступило «Ренну» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.

В составе победителей отличился Кристофер Ву (48-я минута).

Таким образом, «Ренн» с 10 очками обеспечил себе выход в плей-офф ЛЕ, занимая второе место в квартете B. «Динамо» лишалось шансов на проход в следующий раунд, без очков расположившись на четвертой позиции.

В следующем туре «Ренн» сыграет в Стамбуле против «Фенербахче», а «Динамо» отправится в гости к АЕКу из Ларнаки. Обе встречи состоятся 27 октября.