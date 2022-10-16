Семак - о победе «Зенита» над «Пари НН»: По счету может показаться, что достаточно легко было

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на победу команды в матче 13-готура РПЛ с «Пари НН».
Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга выиграл на выезде со счетом 3:0.
«По счету может показаться, что достаточно легко было. На самом деле игра была непростая. Хорошо, что мы смогли забить два мяча в первом тайме, но прекрасно понимали, что были случаи, когда «Пари НН» проигрывал после первого тайма и по ходу второго возвращался в игру. У команды есть характер», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
«Зенит» набрал 33 очка и упрочила лидерство в турнирной таблице.
источник: «Советский спорт»