Дмитрий Селюк: Мевля – уровень ФНЛ, надо его отправить домой

Футбольный агент Дмитрий Селюк – об игре центрального защитника «Спартака» Михи Мевли.

- Пару слов хочу сказать про Мевлю. Когда его пригласили в «Спартак», я сказал, что это игрок не уровня «Спартака». Это уровень ФНЛ – имел выигрышную позицию при первом голе. Но Чалов его опередил и забил. Приглашать человек в таком возрасте – это ошибка. Тем более, он себя ничем не проявил в «Зените» и «Сочи». Думаю, надо с ним расторгнуть контракт, выплатить оставшуюся зарплату и отправить домой.