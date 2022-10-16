Неймар принес «ПСЖ» победу над «Марселем», Жиго удалили с поля

В матче 11-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле нанес поражение «Марселю».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 45-й минуте забил Неймар. На 72-й минуте прямую красную карточку получил бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго за фол против бразильца.

Парижане набрали 29 очков и на три очка оторвались от «Лорьяна», вырвавшись в единоличные лидеры турнирной таблицы.

«Марсель» с 23 очками остался на четвертом месте.

Лига 1

11-й тур

«ПСЖ» - «Марсель» - 1:0 (1:0)

Гол: Неймар, 45.

Удаление: Жиго, 72.