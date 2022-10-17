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Ван Дейк рассказал, как «Ливерпулю» удалось сыграть на ноль против «Манчестер Сити»

«Красные» нанесли «горожанам» первое поражение в сезоне.
17 октября 2022 12:57
автор: Александр Шульгин

Защитник «Ливерпуля» Верджил Ван Дейк прокомментировал игру команды в защите в матче АПЛ против «Манчестер Сити».

«Это то, что должны делать защитники. Это то, что вы должны делать в каждой игре, если вы слегка потеряетесь - они вас накажут. Мы сыграли очень хорошо, важно было сыграть «на ноль» и двигаться дальше, поэтому мы сосредоточены на «Вест Хэме».

В первом тайме я думал, что мы играли достаточно хорошо. Я не думаю, что мы создали слишком много во втором тайме, мы больше защищались, но у нас были шансы забить», - приводит слова футболиста британская пресса.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.

Автором единственного гола стал нападающий Мохамед Салах. Форвард отличился на 76-й минуте.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы потерпела первое поражение в сезоне и с 23 очками располагается на второй позиции таблицы АПЛ.

Подопечные Юргена Клоппа находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 13 очков. Немецкий специалист был удален с поля на 87-й минуте за агрессивное поведение и крики в адрес лайнсмена.

В следующем туре «Манчестер Сити» 22 октября примет дома «Брайтон», а «Ливерпуль» тремя днями ранее сыграет на своем поле с «Вест Хэмом».

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