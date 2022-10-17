Бонуччи поссорился с Аллегри и может уйти из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи повздорил с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщил журналист Джулио Мола.

По его данным, футболист рассматривает вариант с переходом в «Тоттенхэм». Сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

Напомним, лондонский клуб выступает под руководством итальянца Антонио Конте, который знаком с Бонуччи по работе в «Ювентусе» и национальной сборной.

К слову, в нынешнем сезоне 35-летний защитник отыграл 10 матчей и забил 1 гол, а его контракт со «старой синьорой» действует до 30 июня 2024 года.