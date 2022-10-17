Полузащитник «Барселоны» Гави признан лучшим футболистом Европы до 21 года

Испанский полузащитник Гави получил Копа Трофи как лучший футболист 2022 года среди игроков до 21 года.

Таким образом, 18-летний хавбек, выступающий за «Барселону», опередил в голосовании Эдуардо Камавингу («Реал»), Джамала Мусиалу («Бавария»), Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд) и Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Напомним, Гави – воспитанник сине-гранатовых. За первую команду каталонского гранда он начал играть в июле 2021 года. В данный момент на счету полузащитника 60 матчей, 2 гола и 6 ассистов. Также хавбек отыграл 12 матчей за сборную Испании и забил 1 гол.