«Золотой мяч»: Мане занял второе место в голосовании, Де Брюйне – третье

Сегодня, 17 октября, форвард «Реала» Карим Бензема получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы в сезоне-2021/22.

Вторым в голосовании стал форвард «Баварии» Садио Мане, который в минувшей кампании выступал за «Ливерпуль». Замкнул первую тройку лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

К слову, четвертое место занял нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, выступавший за «Баварию». Впрочем, поляк не уедет из Парижа без награды, он стал обладателем приза имени Герда Мюллера как лучший нападающий Европы.