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«Золотой мяч»: Мане занял второе место в голосовании, Де Брюйне – третье

Приз достался Карму Бензема.
17 октября 2022 23:20
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 17 октября, форвард «Реала» Карим Бензема получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы в сезоне-2021/22.

Вторым в голосовании стал форвард «Баварии» Садио Мане, который в минувшей кампании выступал за «Ливерпуль». Замкнул первую тройку лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

К слову, четвертое место занял нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, выступавший за «Баварию». Впрочем, поляк не уедет из Парижа без награды, он стал обладателем приза имени Герда Мюллера как лучший нападающий Европы.

источник: «Советский спорт»
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«Золотой мяч»: Мане занял второе место в голосовании, Де Брюйне – третье
Приз достался Карму Бензема.
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