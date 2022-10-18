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«Барселона» планирует усилиться Бареллой, отдав взамен Кессье

Каталонцы усиленно работают на трансферном рынке.
18 октября 2022 12:06
автор: Александр Шульгин

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации итальянской прессы, каталонцы активно интересуются 25-летним футболистом, предлагая взамен Франка Кессье. Напомним, что Кессье летом перешел из «Милана» в статусе свободного агента, но так и не смог толком адаптироваться в Испании.

В текущем сезоне Барелла провел 13 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач.

Действующий контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость итальянца составляет 70 миллионов евро.

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