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Главный тренер «Челси» Поттер намерен пригласить в команду Троссарда

Наставник «синих» знаком с игроком еще по прежней работе в «Брайтоне».
18 октября 2022 13:22
автор: Александр Евграфов

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер обратился к руководству команды с просьбой подписать 27-летнего нападающего «Брайтона» Леандро Троссарда, сообщают британские СМИ.

В нынешнем сезоне на счету бельгийского форварда пять голов и две результативные передачи. Контракт Троссарда с «Брайтоном» истекает в конце нынешнего сезона.

В 12-м туре АПЛ «Челси» 19 октября сыграет на выезде с «Брентфордом». В девяти матчах нынешнего сезона у «синих», занимающих четвертое место, 19 очков. У «Брайтона», идущего в турнирной таблице седьмым, 14 очков.

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Главный тренер «Челси» Поттер намерен пригласить в команду Троссарда
Наставник «синих» знаком с игроком еще по прежней работе в «Брайтоне».
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