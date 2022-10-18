Главный тренер «Челси» Поттер намерен пригласить в команду Троссарда

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер обратился к руководству команды с просьбой подписать 27-летнего нападающего «Брайтона» Леандро Троссарда, сообщают британские СМИ.

В нынешнем сезоне на счету бельгийского форварда пять голов и две результативные передачи. Контракт Троссарда с «Брайтоном» истекает в конце нынешнего сезона.

В 12-м туре АПЛ «Челси» 19 октября сыграет на выезде с «Брентфордом». В девяти матчах нынешнего сезона у «синих», занимающих четвертое место, 19 очков. У «Брайтона», идущего в турнирной таблице седьмым, 14 очков.