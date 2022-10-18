Буффон назвал тройку лучших вратарей мира

Известный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон огласил тройку сильнейших вратарей мира на данный момент.
По его словам, это бельгиец Тибо Куртуа («Реал»), итальянец Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») и «кто-то из пары» Ян Облак (Словения, «Атлетико») / Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»).
Ранее стало известно, что Куртуа выиграл награду имени Льва Яшина как лучший вратарь Европы в сезоне-2021/22. Напомним, бельгиец помог «Реалу» выиграть четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов и Ла Лигу.
источник: «Советский спорт»