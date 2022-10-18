«Торино» без Миранчука разгромил «Читтаделлу», Влашич отдал голевой пас

Матч 2-го раунда Кубка Италии «Торино» – «Читтаделла» завершился крупной победой хозяев – 4:0.

В их составе по голу забили Неманья Радоньич (21-я минута), Пьетро Пеллегри (55-я), Перр Схюрис (76-я) и Давид Зима (80-я).

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел весь матч в запасе, а его партнер по команде, хорватский хавбек Никола Влашич вышел с первых минут и отдал голевой пас.

Таким образом, команда Ивана Юрича вышла в следующий раунд турнира и узнает своего соперника в ходе жеребьевки.