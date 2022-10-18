Гол Фалькао принес «Райо Вальекано» гостевую ничью с «Атлетико»

«Атлетико» в домашнем матче десятого тура испанской примеры победил «Райо Вальекано» со счетом 1:0.
За команду Диего Симеоне на 20-й минуте забил Альваро Мората. У гостей в компенсированное ко второму тайму время пенальти реализовал Радомель Фалькао.
Таким образом, идущие третьими «матрасники» набрали 20 очков. «Пчелы» находятся на десятой позиции, имея 12 очков.
В следующем туре «Райо Вальекано» сыграет 22 октября дома с «Кадисом», «Атлетико» на следующий день предстоит выездной матч против «Бетиса».
Примера
10-й тур
«Атлетико» (Мадрид) - «Райо Вальекано» (Мадрид) - 1:1 (1:0)
Гол: Мората, 20 - Фалькао, 90+2 (пен.)
источник: «Советский спорт»