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Хави рассказал о поддержке близких после неудачных матчей «Барселоны»

Каталонцы переживают непростой период.
20 октября 2022 14:26
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что получает огромное количество сообщений со словами поддержки от близких людей.

«Мой телефон разрывается от сообщений поддержки, словно у меня умер кто-то из родственников», - написал специалист в своих соцсетях.

Напомним, в последнем матче «сине-гранатовые» уступили мадридскому «Реалу» со счетом 1:3, позволив заклятому сопернику единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.

Это поражение стало для «Барселоны» вторым в последних четырех матчах.

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