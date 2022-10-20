Хави рассказал о поддержке близких после неудачных матчей «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что получает огромное количество сообщений со словами поддержки от близких людей.

«Мой телефон разрывается от сообщений поддержки, словно у меня умер кто-то из родственников», - написал специалист в своих соцсетях.

Напомним, в последнем матче «сине-гранатовые» уступили мадридскому «Реалу» со счетом 1:3, позволив заклятому сопернику единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.

Это поражение стало для «Барселоны» вторым в последних четырех матчах.